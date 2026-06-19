Antalya Hava Durumu! 19 Haziran Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 19 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu önemlidir. Yerel halk ve ziyaretçiler için bu konu dikkat çekicidir. Hava sıcaklıklarının 19 - 22 derece arasında değişmesi beklenmektedir. Gün boyunca yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin edilmektedir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanızda fayda vardır.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu değişkenlik gösterecektir. 20 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklıkları 18 - 22 derece arasında olacaktır. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. 21 Haziran Pazar günü hava sıcaklıkları 21 - 24 derece arasında seyredecektir. Kısmen güneşli bir havanın hakim olması öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Etkinlik planlamalarını dikkatlice yapmak da gere kmektedir. Özellikle yağışlı günlerde açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak da önem taşır.

Antalya'da Haziran ayı genellikle sıcak ve güneşli geçmektedir. Ancak bu yılın Haziran ayında hava sıcaklıkları ortalama 23.4 derece civarındadır. Bu, normalin biraz altında bir değerdir. Aylık toplam yağış miktarı 1 mm olarak kaydedilmiştir. Bu da normalin %14 altında bir oran demektir. Antalya'nın ikliminin bu yıl biraz daha serin ve kuru olduğunu göstermektedir.

Hava durumu değişken olacaktır. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava tahminlerini takip etmelisiniz. Gerekli önlemleri almanız da önemlidir.