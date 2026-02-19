Antalya Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Şubat 2026 Perşembe, Antalya'da hava durumu genellikle güneşli. Gündüz hava sıcaklığı 18 derece civarında. Gece ise sıcaklık 9 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden hafif bir şekilde esecek. Bu güzel hava koşulları, Antalya'da dışarıda vakit geçirmek için ideal.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 20 Şubat Cuma günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 9 ile 15 derece arasında değişecek. 21 Şubat Cumartesi günü, zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 6 ile 14 derece arasında seyredecek. 22 Şubat Pazar günü ise yer yer sağanaklar görülebilir. Bu günlerde sıcaklıklar 6 ile 16 derece arasında olacak.

Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde, dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarında düşüşlere karşı uygun giyinmek, sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde, rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir.

Antalya'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini kontrol etmek önemli. Gerekli önlemleri almak, keyifli ve sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.