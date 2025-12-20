HABER

Antalya Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 20 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu kapalı ve bulutlu geçecek. Sıcaklık 10 ile 16 derece arasında değişirken, nem oranı %37 seviyelerinde kalacak. Havanın rüzgarlı olması etkinlik planlarını etkileyebilir. Önümüzdeki günlerde ise, 21 Aralık'ta yağmur, 22 Aralık'ta sağanak bekleniyor. Hava koşullarındaki bu değişiklikler, açık hava aktiviteleri için dikkatli olunmasını gerektiriyor. Uygun kıyafetler giyilmesi sağlığı koruyacak.

Taner Şahin

Antalya'da 20 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 10 ile 16 derece arasında değişecek. Nem oranı %37 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı ise 8 km/saat olacak. Gün doğumu saati 08:06. Gün batımı saati 17:44 olarak hesaplanmıştır.

Antalya'da hava durumu açık hava etkinlikleri için ideal olmayabilir. Kapalı ve bulutlu hava dışarıda vakit geçirenler için zorluklar yaratabilir. Hava koşullarını göz önünde bulundurmak planlarınız için faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 21 Aralık Pazar günü yağmur ve çisenti bekleniyor. 22 Aralık Pazartesi günü kısa süreli sağanaklar olacak. 23 Aralık Salı günü ise bulutlu ve güneşli bir hava var. Sıcaklıklar 5 ile 7 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağını unutmamalıyız. Planlarınızı yaparken esnek olmalısınız. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.

hava durumu antalya
