Antalya Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu, kapalı ve bulutlu olacak. Gün içinde zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık, gündüz 5 - 6 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 1 - 2 derece arasında kalacak. Hissedilen sıcaklık gündüz 3 - 4 derece hissedilecek. Gece saatlerinde ise 0 - 1 derece hissedilecek. Nem oranı %51 - %62 arasında değişecek. Rüzgar hızı 5 - 10 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 08:03. Gün batımı saati 17:41 olarak hesaplandı.

22 Aralık Pazartesi gününde bir - iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Hava 3 - 4 derece civarında olacak. 23 Aralık Salı günü sıcaklık 6 - 7 derece olacak. 24 Aralık Çarşamba günü sıcaklık 7 - 8 dereceye çıkacak. Hissedilen sıcaklık ise 22 Aralık'ta 0 - 1 derece olacak. 23 Aralık'ta 1 - 2 derece hissedilecek. 24 Aralık'ta yine 1 - 2 derece civarında hissedilecek. Nem oranı %57 - %62 arasında değişecek. Rüzgar hızı 5 - 10 km/saat devam edecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kalın ve sıcak tutan giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar kullanmalısınız. Su geçirmeyen dış giyim ürünleri de tercih edebilirsiniz. Rüzgar hafif olacak. Ancak rüzgar geçirmeyen giysilerle etkisini azaltabilirsiniz. Bu önlemler, soğuk ve yağışlı havalarda konforlu bir gün geçirmenize yardım edecektir.