HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gün içinde yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık gündüz 5-6 derece, geceleri ise 1-2 derece arasında değişecek. Nem oranı %51-%62 seviyelerinde kalırken, rüzgar hızı 5-10 km/saat arasında olacak. 22 Aralık'ta kısa süreli sağanak yağışla hava sıcaklığının 3-4 dereceye düşmesi bekleniyor. Soğuk havalarda kalın giysiler tercih edilmesi öneriliyor.

Antalya Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Antalya hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Antalya'da 21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu, kapalı ve bulutlu olacak. Gün içinde zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık, gündüz 5 - 6 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 1 - 2 derece arasında kalacak. Hissedilen sıcaklık gündüz 3 - 4 derece hissedilecek. Gece saatlerinde ise 0 - 1 derece hissedilecek. Nem oranı %51 - %62 arasında değişecek. Rüzgar hızı 5 - 10 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 08:03. Gün batımı saati 17:41 olarak hesaplandı.

22 Aralık Pazartesi gününde bir - iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Hava 3 - 4 derece civarında olacak. 23 Aralık Salı günü sıcaklık 6 - 7 derece olacak. 24 Aralık Çarşamba günü sıcaklık 7 - 8 dereceye çıkacak. Hissedilen sıcaklık ise 22 Aralık'ta 0 - 1 derece olacak. 23 Aralık'ta 1 - 2 derece hissedilecek. 24 Aralık'ta yine 1 - 2 derece civarında hissedilecek. Nem oranı %57 - %62 arasında değişecek. Rüzgar hızı 5 - 10 km/saat devam edecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kalın ve sıcak tutan giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar kullanmalısınız. Su geçirmeyen dış giyim ürünleri de tercih edebilirsiniz. Rüzgar hafif olacak. Ancak rüzgar geçirmeyen giysilerle etkisini azaltabilirsiniz. Bu önlemler, soğuk ve yağışlı havalarda konforlu bir gün geçirmenize yardım edecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sadettin Saran'ın villasının bekçisi gözaltına alındı!Sadettin Saran'ın villasının bekçisi gözaltına alındı!
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp ters yöne girdi: 5 kişi hayatını kaybettiPolisin 'dur' ihtarına uymayıp ters yöne girdi: 5 kişi hayatını kaybetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.