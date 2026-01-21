HABER

Antalya Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da Ocak ayının ilerleyen günlerinde hava durumu kışın karakteristik özelliklerini sergiliyor. Hava genellikle kapalı ve bulutlu, sıcaklık ise sabah 6-11 derece arasında değişiyor. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 12-15 dereceye ulaşırken, akşam 10-13 derece civarında seyrediyor. Hissedilen sıcaklık ise 6-8 derece aralığında bekleniyor. Rüzgar 3.5-9 kilometre hızla eserken, nem oranları %60 civarında kalıyor. Açık hava etkinliklerinde uygun kıyafet seçimi önem taşıyor.

Taner Şahin

Antalya'da 21 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu kış mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Gün boyunca hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık sabah 6 derece civarında başlıyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 12 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 11 derece civarında kalacak. Hissedilen sıcaklık sabah 2 derece, öğle 8 derece, akşam ise 8 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %62, öğle %46, akşam %60 ve gece %67 civarında olacak. Basınç değerleri gün boyunca 1014 ile 1010 hPa arasında değişecek.

Antalya'da 22 Ocak 2026 Perşembe günü hava koşulları devam ediyor. Hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar sabah 9 derece ile başlayacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 12 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklık sabah 6.7 derece, öğle 12.7 derece, akşam ise 10.6 derece olarak bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 3.5 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %62, öğle %62, akşam %60 ve gece %67 olacak. Basınç değerleri ise gün boyunca 996.6 hPa civarında kalacak.

23 Ocak Cuma günü hava durumu yine kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar sabah 9.9 derece civarında başlayacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 14.6 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 12.5 derece civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklık sabah 7.4 derece, öğle 14.6 derece, akşam ise 12.5 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgar saatte 8.7 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %70, öğle %70, akşam %70 ve gece %70 civarında kalacak. Basınç değerleri gün boyunca 1018 hPa civarında olacak.

24 Ocak Cumartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık sabah 11.1 derece civarında başlayacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 15.4 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklık sabah 8.5 derece, öğle 15.4 derece, akşam ise 13 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgar saatte 7.9 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %60, öğle %60, akşam %60 ve gece %60 civarında kalacak. Basınç değerleri gün boyunca 1016.2 hPa civarında olacak.

Bu dönemde Antalya'da hava durumu kış koşullarının tipik özelliklerini yansıtıyor. Sıcaklıklar gündüz 12-15 derece arasında değişiyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 10-13 derece civarında seyrediyor. Hissedilen sıcaklık genellikle 6-8 derece arasında değişiyor. Rüzgar hızları 3.5-8.7 kilometre arasında olacak. Nem oranları %60 civarında kalacak. Açık hava etkinlikleri için uygun kıyafetler giymek önemlidir. Hava koşullarını göz önünde bulundurmak gerekir.

