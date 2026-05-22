Antalya Hava Durumu! 22 Mayıs Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 22 Mayıs 2026 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 20 ile 24 derece arasında değişecek. Özellikle öğleden sonra akşam saatlerinde yağışların etkisi artacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu dikkate alması önemlidir. Gerekli önlemleri almak da önem arz ediyor.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 23 Mayıs Cumartesi günü hava sıcaklıkları 19 ile 23 derece arasında olacak. Yer yer sağanaklar ve gök gürültülü yağışlar görülebilir. 24 Mayıs Pazar günü ise sıcaklık 13 derece civarında olacak. Hafif yağmurlar bekleniyor. Bu değişken hava koşulları nedeniyle dikkatli olmak gerekir.

Bu dönemde özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu kontrol etmesi önemlidir. Gerekli önlemleri almak şart. Yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalıdır. Islanmaktan korunmak için bu ekipmanlar işe yarayacaktır. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Trafikte dikkatli olmak da büyük önem taşır.