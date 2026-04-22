HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya Hava Durumu! 22 Nisan Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 22 Nisan 2026 Çarşamba günü sıcak, bulutlu ve yağışlı bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 16 derece olarak belirlenirken, gün boyunca hafif yağmurlar devam edecek. Nem oranı yükselebilirken, rüzgar yön değiştirerek gün içinde hızını artıracak. Vatandaşlar ani değişimlere karşı dikkatli olmalı, yağışlı günler için hazırlıklı olmalıdır. Açık alanlarda dikkatli davranmak önem taşımaktadır.

Antalya Hava Durumu! 22 Nisan Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Antalya'da 22 Nisan 2026 Çarşamba günü hava durumu genel olarak sıcak, bulutlu ve yağışlı olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 16 derecede kalacak. Hava az bulutlu olacak, hissedilen sıcaklık da 16 derece olarak ölçülecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20 dereceye çıkacak. Hafif yağmur bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise 20 derece civarında olacak. Akşam saatleri geldiğinde sıcaklık 18 dereceye düşecek. Hafif yağışlı hava devam edecek. Hissedilen sıcaklık 17 derece olarak belirlenecek. Gece saatlerinde sıcaklık 17 derece civarında kalacak. Hafif yağışlı hava gece boyunca sürecek. Hissedilen sıcaklık da 17 derece olacak. Rüzgar sabah saatlerinde kuzey yönünden saatte 11 kilometre hızla esecek. Öğleden sonra rüzgar güneydoğu yönünden saatte 16 kilometre hızında esmeye başlayacak. Akşam saatlerinde rüzgar hızının 13 kilometreye düşmesi bekleniyor. Gece saatlerinde rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 8 kilometre hıza düşecek. Nem oranı sabah %68, öğleden sonra %67, akşam %78 ve gece %84 seviyelerine ulaşacak.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 23 Nisan Perşembe günü hava sıcaklığı 16-20 derece arasında kalacak. Kuvvetli yağışlı bir hava bekleniyor. 24 Nisan Cuma günü gökgürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Sıcaklık 14-20 derece arasında olacak. 25 Nisan Cumartesi günü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık ise 14-22 derece arasında değişecek.

Bu dönemde Antalya'da hava durumu dalgalanma gösterebilir. Bu nedenle vatandaşların hava koşullarına göre hazırlık yapmaları önemlidir. Yağışlı günlerde şemsiye ve yağmurluk almak faydalı olacaktır. Ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Trafikte hız limitlerine uymak ve dikkatli sürüş yapmak gerekir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak önem arz etmektedir. Uçabilecek eşyalar güvenli bir şekilde saklanmalıdır.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.