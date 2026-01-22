Antalya Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 22 Ocak 2026 Perşembe günü, hava durumu genellikle bulutlu ve yağışlı olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 9 derece civarında. Bulutlu bir hava hakim olacak. Hissedilen sıcaklık ise 6 derece olarak tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde hafif yağış bekleniyor. Sıcaklık 12 derece civarında kalacak. Gece saatlerinde hava sıcaklığı 10 dereceye düşecek. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Antalya'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 23 Ocak Cuma günü, hava sıcaklığı 14 derece civarında olacak. Orta kuvvetli yağmurlar bekleniyor. 24 Ocak Cumartesi günü, hava sıcaklığı 15 derece civarında olacak. Yine orta kuvvetli yağmurlu bir gün geçireceğiz. 25 Ocak Pazar günü, sıcaklık 15 derece civarında olacak. Hafif sağanak yağmur bekleniyor.

Bu dönemde Antalya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Şemsiye bulundurmak, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Yağışlı havalarda trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Yola çıkmadan önce trafik durumunu kontrol etmek gerekir. Planlamanızı buna göre yapmalısınız.