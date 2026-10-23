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Antalya Hava Durumu! 23 Ekim Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 23 Ekim 2026 itibarıyla hava durumu, tatil planlarını etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Bugün hava sıcaklığı 20 derece civarında, güneşli bir hava hakimsiniz. Ekim ayı için uygun hava koşulları, plaj keyfi yapmak isteyenler için ideal. Ancak, bulutlar ve aralıklı yağışlar, açık hava etkinliklerini etkileyebilir. Uygun giysilerle hazırlanmak, olumsuz hava şartlarına karşı faydalı olacaktır.

Antalya Hava Durumu! 23 Ekim Cuma Antalya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Antalya hava durumu, tatil planlarının önemli bir parçasıdır. Bugün, 23 Ekim Cuma 2026’da hava 20 derece civarındadır. Güneşli bir şehir olan Antalya, Ekim ayının ortalarında bile sıcaklıkları ile dikkat çekiyor. Bugünkü hava oldukça ılımandır. Bu durum, plaj keyfi yapmak isteyenler için uygun koşullar sağlıyor. Gün içerisinde beliren bulutlar ise hafif yağışlı havalar oluşturabilir.

Antalya'nın iklimi, sonbahar aylarında bile güneşin sıcaklığını hissettiriyor. Hava durumunu değerlendirirken güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Bu mevsimde güneş ışınları güçlü olabilir. Cildinizi korumak için önlemler almak gereklidir. Serin akşam saatleri için yanınıza ekstra giysi almanızı öneririm.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer bir seyir izleyecek. Sıcaklıkların 19 ile 22 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Bulutlu gökyüzü ve aralıklı yağışlı hava Ekim ayı için tipik bir durumdur. Açık hava etkinliklerini planlayanların dikkatli olmalarını öneriyoruz. Bu hava durumu, dış mekan aktivitelerini kısıtlayabilir. Ancak şehirdeki kapalı mekanlar durumu telafi edebilir.

Ekim başındaki ılık günlerden sonra, sonbaharın soğuk yüzü hissedilmeye başlıyor. Bu dönemde bağışıklığınızı güçlendirecek besinler tüketmek önemlidir. Planlarınız arasında doğa yürüyüşleri varsa, uygun ayakkabı seçimi yapmalısınız. Zemin kaygan olabilir, dikkatli olmakta fayda var. Aniden değişen hava durumlarına hazırlıklı olmak iyi bir fikirdir.

Antalya'da Ekim ayı, sıcaklıkların keyif verici olduğu fakat zaman zaman yağışlı geçebilecek günleri barındırır. Bugünkü hava durumu ve önümüzdeki tahminler değerlendirildiğinde, tatilcilerin ve yerel halkın hava koşullarına uygun önlemler alması mümkündür. Antalya'da hava durumu, deniz ve kumsal keyfi için hâlâ bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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