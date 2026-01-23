HABER

Antalya Hava Durumu! 23 Ocak Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 23 Ocak 2026 Cuma günüserin ve yağışlı bir hava durumu bekleniyor. Hava sıcaklıkları 1 ile 3 derece arasında değişecek, nem oranı ise yüksek kalacak. Muhtemel sağanaklara karşı kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmeli. Rüzgar hızı 4.7 km/s civarında seyrederken, kaygan zeminlere dikkat edilmesi önem taşıyor. Gün boyunca hava koşullarına uygun giysilerle dışarı çıkmanız öneriliyor.

Taner Şahin

Antalya'da 23 Ocak 2026 Cuma günü serin ve yağışlı bir hava durumu olacak. Hava sıcaklıkları 1 ile 3 derece arasında değişecek. Gün boyunca muhtemel sağanaklar bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ise 4.7 km/s civarlarında seyredecek. Gün doğumu saati 07:57’dir. Gün batımı saati ise 18:07 olarak hesaplanmıştır.

Bugünkü hava durumu Antalya'da serin ve yağışlı geçeceğini gösteriyor. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymeniz faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar kullanmayı da unutmamalısınız. Yağışlı havalarda kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalıdır. Mümkünse araç kullanırken hızınızı azaltmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 24 Ocak Cumartesi bulutlu ve güneşli, 25 Ocak Pazar ise hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar bu günlerde 0 ile 6 derece arasında değişecek. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmelisiniz. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken hazırlıklı olmayı unutmayın.

Antalya'da 23 Ocak 2026 Cuma günü serin ve yağışlı bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. Hava durumunu düzenli olarak takip etmeniz faydalı olacaktır. Planlarınızı hava durumuna göre yapmayı ihmal etmeyin.

