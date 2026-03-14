HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çorum'da çıkan yangında 2 ev ile ambar zarar gördü

Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 2 ev ve ambar ile traktör kullanılamaz hale geldi.

Aşağışeyhler köyünde Şaban E'ye ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, Fadime C'ye ait ev ile yan tarafta bulunan ambara da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İskilip Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 ev ve ambar ile park halindeki bir traktör kullanılamaz hale geldi.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde çıkan yangının üzücü olduğunu belirterek, "Yangının ihbar edilmesinin ardından İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerimiz hızla olay yerine intikal etmiş, personelimizin özverili müdahalesi sayesinde söndürülmüştür. Olayda can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için belediyemiz ve ilgili kurumlarımız gerekli desteği sağlamaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Çorum İskilip
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.