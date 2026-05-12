Samsun'da sel! Can pazarı yaşandı: "Daha önce böyle bir şey görmedik"

Samsun’un Havza ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış sele dönüştü. İlçe genelinde ev ve iş yerlerini su bastı.

VALİ: "CAN KAYBI YOK"

Havza ilçesinde sel bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Orhan Tavlı, ilçe merkezindeki Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda iş yeri ve aracın zarar gördüğünü belirterek, "İş yeri sahiplerine ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir can kaybımız bulunmuyor. Yaralanmaya ilişkin de bir ihbar almadık. Ancak iş yerlerinde ciddi zararlar mevcut. Sahada temizlik ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi, SASKİ, AFAD, Devlet Su İşleri ve Havza Belediyesi ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Kolluk kuvvetlerimiz gerekli güvenlik tedbirlerini aldı. Sağlık ekiplerimizle birlikte tüm ekipler koordineli şekilde görev yapıyor. Temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor. İnşallah en kısa sürede yaraları saracağız" dedi.

"BÖYLE BİR ŞEYİ DAHA ÖNCE GÖRMEDİK"

Felaketi yaşayan vatandaşlardan Bahadır Kaya, "Böyle bir şeyi daha önce görmedik. Aniden yakalandık, mahsur kaldık. Yağmur bir anda bastırdı. Kepçeler gelip bizi kurtardı. Dükkanların hepsi zarar gördü. Havza şu anda felç durumda" diye konuştu.

Bayram Şenses ise "Her şey zarar gördü. Su seviyesi neredeyse boyumuzu aşacaktı. Araçları sürükleyip götürdü" ifadelerini kullandı.

SELDE MAHSUR KALDI

Sel sırasında bir otomobilin üzerinde mahsur kalan gencin soğukkanlı tavırları dikkat çekti. Bir süre kurtarılmayı bekleyen vatandaşın, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden güvenli şekilde tahliye edildiği öğrenildi.

