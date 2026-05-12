HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Samsun'da sel! Can pazarı yaşandı: "Daha önce böyle bir şey görmedik"

Samsun'da şiddetli yağış sele yol açtı. Ev ve iş yerlerini su basarken can pazarı da yaşandı. Bir vatandaş sel sularından kaçmak için aracın üstüne çıktı. Vali Orhan Tavlı "Şu ana kadar herhangi bir can kaybımız bulunmuyor. Yaralanmaya ilişkin de bir ihbar almadık." dedi.

Samsun'da sel! Can pazarı yaşandı: "Daha önce böyle bir şey görmedik"

Samsun’un Havza ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış sele dönüştü. İlçe genelinde ev ve iş yerlerini su bastı.

Samsun da sel! Can pazarı yaşandı: "Daha önce böyle bir şey görmedik" 1

VALİ: "CAN KAYBI YOK"

Havza ilçesinde sel bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Orhan Tavlı, ilçe merkezindeki Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda iş yeri ve aracın zarar gördüğünü belirterek, "İş yeri sahiplerine ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir can kaybımız bulunmuyor. Yaralanmaya ilişkin de bir ihbar almadık. Ancak iş yerlerinde ciddi zararlar mevcut. Sahada temizlik ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi, SASKİ, AFAD, Devlet Su İşleri ve Havza Belediyesi ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Kolluk kuvvetlerimiz gerekli güvenlik tedbirlerini aldı. Sağlık ekiplerimizle birlikte tüm ekipler koordineli şekilde görev yapıyor. Temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor. İnşallah en kısa sürede yaraları saracağız" dedi.

Samsun da sel! Can pazarı yaşandı: "Daha önce böyle bir şey görmedik" 2

"BÖYLE BİR ŞEYİ DAHA ÖNCE GÖRMEDİK"

Felaketi yaşayan vatandaşlardan Bahadır Kaya, "Böyle bir şeyi daha önce görmedik. Aniden yakalandık, mahsur kaldık. Yağmur bir anda bastırdı. Kepçeler gelip bizi kurtardı. Dükkanların hepsi zarar gördü. Havza şu anda felç durumda" diye konuştu.

Samsun da sel! Can pazarı yaşandı: "Daha önce böyle bir şey görmedik" 3

Bayram Şenses ise "Her şey zarar gördü. Su seviyesi neredeyse boyumuzu aşacaktı. Araçları sürükleyip götürdü" ifadelerini kullandı.

SELDE MAHSUR KALDI

Sel sırasında bir otomobilin üzerinde mahsur kalan gencin soğukkanlı tavırları dikkat çekti. Bir süre kurtarılmayı bekleyen vatandaşın, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden güvenli şekilde tahliye edildiği öğrenildi.

Samsun da sel! Can pazarı yaşandı: "Daha önce böyle bir şey görmedik" 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'dan ABD'ye 5 şart: "Bunlar kabul edilmeden müzakere yok"İran'dan ABD'ye 5 şart: "Bunlar kabul edilmeden müzakere yok"
Trump'tan Putin ve Donbas açıklamasıTrump'tan Putin ve Donbas açıklaması

Anahtar Kelimeler:
sel Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beklenen anketi Hakan Bayrakçı duyurdu: Bugün seçim olsa kim kazanır?

Beklenen anketi Hakan Bayrakçı duyurdu: Bugün seçim olsa kim kazanır?

Mustafa Destici'den Ahmet Türk'e: "Ne Kürdistan'ı lan!"

Mustafa Destici'den Ahmet Türk'e: "Ne Kürdistan'ı lan!"

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Derin dekoltesine yorum yağdı! "Estetik mi yaptırdın?"

Derin dekoltesine yorum yağdı! "Estetik mi yaptırdın?"

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.