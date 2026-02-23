Antalya Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 23 Şubat Pazartesi günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 18°C civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 11°C civarına düşecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı gün boyunca %60 ile %70 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu yine açık ve güneşli olacak. Salı günü sıcaklık 18°C civarında kalacak. Çarşamba günü ise sıcaklık 17°C olacak. Perşembe günü hava açık kalacak sıcaklık 16°C civarına düşecek. Cuma günü sıcaklığa 15°C civarında olacak. Hava koşulları bu şekilde devam edecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli geçecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için bol su içilmesi önemlidir. Rüzgar öğle saatlerinde hızlanabilir. Açık alanlarda dikkatli olunması önerilir.

Antalya'da hava koşulları ılıman ve güneşli kalmaya devam edecek. Sabah ve akşam saatlerindeki serinlikle rüzgar değişikliklerine hazırlıklı olunmalıdır. Bu hazırlıklar konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.