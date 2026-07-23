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Antalya Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 23 Temmuz 2026 Perşembe günü hava sıcaklığı 28 ile 36 derece arasında değişecek. Güneşli ve nemli bir gün bekleniyor. Rüzgar saatte 8 kilometre hızda esecek. Cuma günü sıcaklık 27 ile 31 derece, Cumartesi ise 24 ile 32 derece arasında seyredecek. Pazar günü ise en yüksek sıcaklık 36 dereceyi bulacak. Sağlık için güneşten kaçınmak ve bol su tüketmek önemli.

Antalya Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Antalya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Antalya'da hava durumu 23 Temmuz 2026 Perşembe günü için sıcak. Sıcaklıklar 28 ile 36 derece arasında değişecek. Hava gün boyunca genellikle güneşli olacak. Nem oranı %41 civarında kalacak. Rüzgarın hızı ise saatte 8 kilometreye ulaşacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak kalacak. Cuma günü hava sıcaklığı 27 ile 31 derece arasında olacak. Cumartesi günü ise sıcaklık 24 ile 32 derece arasında seyredecek. Pazar günü hava sıcaklığı 24 ile 36 derece arasında tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınmak önemli. Bol su içmek, güneş koruyucu ürün kullanmak ve hafif, açık renkli giysiler giymek faydalı olacaktır. Rüzgarın hızı düşük. Deniz kenarında serinlemek isteyenler dikkatli olmalı. Deniz suyunun sıcaklığını göz önünde bulundurmak gerekir.

Antalya'da hava sıcak ve güneşli kalacak. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak, keyifli bir gün geçirmek mümkün. Sağlıklı kalmak için dikkatli olunmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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