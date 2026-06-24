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Antalya Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 24 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 26 - 27 derece arasında ölçülecekken, gece ise 12 - 13 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar Antalya'nın tipik yaz havasını yansıtıyor. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar görülecek. Güneşten korunmak için şapka takmak ve güneş kremi kullanmak önem arz ediyor. Ayrıca bol su içmek ve hafif giysiler tercih etmek de önerilmektedir.

Antalya Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Antalya'da 24 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 26 - 27 derece civarında. Gece ise 12 - 13 derece arasında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Antalya'nın yaz havasını yansıtıyor.

Bugün hava durumu oldukça güzel geçecek. Gündüz sıcaklık 26 - 27 dereceye ulaşacak. Gece ise 12 - 13 derece aralığında olacak. Antalya'nın tipik yaz havası sürüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 25 Haziran Perşembe günü sıcaklık 24 - 25 derece civarında olacak. 26 Haziran Cuma günü ise 23 - 24 derece aralığı bekleniyor. Bu, Antalya'da yazın ortasında görülen sıcaklık aralıklarıdır.

Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunacakların dikkatli olması gerekiyor. Güneşten korunmak için şapka takmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek de tavsiye edilir. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmelidir.

Antalya'da 24 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Bu dönemde güneşten korunmak ve bol su içmek önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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