Antalya Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 24 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 26 - 27 derece civarında. Gece ise 12 - 13 derece arasında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Antalya'nın yaz havasını yansıtıyor.

Bugün hava durumu oldukça güzel geçecek. Gündüz sıcaklık 26 - 27 dereceye ulaşacak. Gece ise 12 - 13 derece aralığında olacak. Antalya'nın tipik yaz havası sürüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 25 Haziran Perşembe günü sıcaklık 24 - 25 derece civarında olacak. 26 Haziran Cuma günü ise 23 - 24 derece aralığı bekleniyor. Bu, Antalya'da yazın ortasında görülen sıcaklık aralıklarıdır.

Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunacakların dikkatli olması gerekiyor. Güneşten korunmak için şapka takmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek de tavsiye edilir. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmelidir.

Antalya'da 24 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Bu dönemde güneşten korunmak ve bol su içmek önemlidir.