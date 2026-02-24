Antalya Hava Durumu! 24 Şubat Salı Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 24 Şubat 2026 Salı günü hava durumu güneşli. Ilıman koşullar sunuyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 10 derece civarında olacak. Gece sıcaklığının ise 3 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı sabah %63, gündüz %44, akşam %48 ve gece %61 civarında olacak. Bu koşullar genel olarak kuru ve rahatlatıcı bir hava göstergesidir.

Bugün Antalya'da hava durumu elverişlidir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 ile 14 derece arasında değişecek. Hava açık kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 dereceye düşecek ancak hava yine açık olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 11 derece civarına gerileyecek. Hava durumu açık kalmaya devam edecek. Rüzgar sabah saatlerinde 35 km/saat hızla kuzeydoğudan esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar 17 km/saat hızla kuzeyden, akşam 15 km/saat hızla ve gece 19 km/saat hızla kuzey yönünden esecek. Bunun sonucunda gün boyunca hafif rüzgarlı bir hava oluşacak.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 25 Şubat Çarşamba günü sıcaklık 8 ile 16 derece arasında değişecek. Sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. 26 Şubat Perşembe günü daha soğuk bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 1 ile 34 derece arasında değişecek. Yağışların devam etmesi tahmin ediliyor. 27 Şubat Cuma günü hava daha da soğuyacak. Sıcaklıklar 3 ile 37 derece arasında değişecek. Yağışların sürmesi bekleniyor. 28 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 3 ile 38 derece arasında olacak. Yağışların devam etmesi öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle yağışlı günlerde uygun kıyafetler ve şemsiyeler bulundurmak faydalı olacaktır. Soğuk günlerde vücut ısısını korumak için kalın kıyafetler ve sıcak içecekler tüketilmesi önerilir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, Antalya'da önümüzdeki günlerin daha konforlu geçmesi sağlanabilir.