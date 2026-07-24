HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da hava durumu 24 Temmuz 2026 tarihinde güneşli olacak. Sıcaklıkların 28 derece civarında, nem oranının %79 seviyesinde olması bekleniyor. Rüzgar hızı ise saatte 7 kilometre civarında ölçülecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 22 ile 29 derece arasında değişecek. Güneşli hava koşulları devam ederken, rüzgarın sakin bir hızda seyretmesi ve nem oranında dalgalanmaların gözlemlenmesi öngörülüyor.

Antalya Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Antalya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Antalya'da 24 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 28 derece civarında bekleniyor. Nem oranı %79 olacak. Rüzgar hızı saatte 7 kilometre civarında gerçekleşecek.

Bugün Antalya'da hava sıcaklıkları yine 28 derece civarında olacak. Nem oranı %79 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı saatte 7 kilometre civarında ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu genel olarak güneşli geçecek. Cumartesi günü sıcaklık 22 - 24 derece arasında olacak. Pazar günü ise sıcaklık 23 - 25 derece olacak. Pazartesi günü 27 - 29 derece aralığında sıcaklıklar bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 22 - 29 derece arasında değişecek. Nem oranı %60 - %80 arasında olacak. Rüzgar hızı ise saatte 3 - 7 kilometre arasında değişiklik gösterecek.

Bu dönem boyunca hava durumu benzer şekilde devam edecek. Sıcaklıklar ve nem seviyeleri aynı aralıklarda kalacak. Rüzgar hızı da belirli bir tempoda seyredecek.

Böylece Antalya'da genel hava durumunun güneşli olması bekleniyor. Ancak sıcaklık ve nem oranlarında dalgalanmalar gözlemlenebilir. Rüzgarın hızı ise sakin kalmaya devam edecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ezber bozan atama! Ülke tarihinde ilk kez bir kadın dışişleri bakanı olduEzber bozan atama! Ülke tarihinde ilk kez bir kadın dışişleri bakanı oldu
Gülistan Doku soruşturması... Kasten öldürme' suçundan tutuklandıGülistan Doku soruşturması... Kasten öldürme' suçundan tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel cephesinde hareketli dakikalar! İstifasını böyle duyuracak

Özgür Özel cephesinde hareketli dakikalar! İstifasını böyle duyuracak

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: 'Kız çocuğunun fotoğrafını çekti' denilerek öldürüldü! İstinaf sonrası karar çıktı

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: 'Kız çocuğunun fotoğrafını çekti' denilerek öldürüldü! İstinaf sonrası karar çıktı

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar verildi

Ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar verildi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Bakan Uraloğlu duyurdu: Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor

Bakan Uraloğlu duyurdu: Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.