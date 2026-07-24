Antalya Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 24 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 28 derece civarında bekleniyor. Nem oranı %79 olacak. Rüzgar hızı saatte 7 kilometre civarında gerçekleşecek.

Bugün Antalya'da hava sıcaklıkları yine 28 derece civarında olacak. Nem oranı %79 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı saatte 7 kilometre civarında ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu genel olarak güneşli geçecek. Cumartesi günü sıcaklık 22 - 24 derece arasında olacak. Pazar günü ise sıcaklık 23 - 25 derece olacak. Pazartesi günü 27 - 29 derece aralığında sıcaklıklar bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 22 - 29 derece arasında değişecek. Nem oranı %60 - %80 arasında olacak. Rüzgar hızı ise saatte 3 - 7 kilometre arasında değişiklik gösterecek.

Bu dönem boyunca hava durumu benzer şekilde devam edecek. Sıcaklıklar ve nem seviyeleri aynı aralıklarda kalacak. Rüzgar hızı da belirli bir tempoda seyredecek.

Böylece Antalya'da genel hava durumunun güneşli olması bekleniyor. Ancak sıcaklık ve nem oranlarında dalgalanmalar gözlemlenebilir. Rüzgarın hızı ise sakin kalmaya devam edecek.