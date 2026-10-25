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Antalya Hava Durumu! 25 Ekim Pazar Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 25 Ekim Pazar günü hava durumu oldukça elverişli geçecek. Güneşin parlak doğuşuyla birlikte sıcaklık 20 derece civarında olacak. Açık hava etkinlikleri için mükemmel bir gün sunan hava, denizde serinleme imkanı da tanıyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 ile 21 derece arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıkların 21 ile 23 dereceye çıkacağı öngörülüyor, bazı günlerde kısa süreli yağışlar bekleniyor.

Antalya Hava Durumu! 25 Ekim Pazar Antalya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Antalya'da 25 Ekim Pazar 2026 tarihi için hava durumu oldukça güzel geçecek. Sabah saatlerinde güneş parlak bir şekilde doğacak. Hava, keyif verici bir hal alacak. Sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri için mükemmel bir gün sunar. Deniz suyu sıcaklığı 22 derece civarında. Bu da denizde serinleme imkanı tanıyor. Antalya'da bu yıl tatilcileri mutlu edecek olumlu bir hava durumu var.

Günün ilerleyen saatlerinde, hava sıcaklığında hafif bir artış bekleniyor. Maksimum sıcaklık 24 dereceye kadar çıkabilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 ile 21 derece arasında seyredecek. Genel olarak sıcak fakat hafif esintili bir akşam olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için hoş bir deneyim sunulacak. Pazar akşamı sahil kenarındaki kafelerde oturmak için ideal bir atmosfer sağlanacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu beklentileri olumlu. Hafta başında, sıcaklıkların 21 ile 23 derece arasında olması bekleniyor. Ancak, hafta ortasında belirsizlikler artabilir. Bazı günlerde kısa süreli yağışlar öngörülüyor. Antalya'nın tipik güzel günlerinin ardından, bulutlu günler de yaşanabilir.

Hava koşullarına göre önlem almak akıllıca bir tercih. Dışarıda uzun süre geçirecek günlerde, güneşten korunmak önemli. Şapka ve güneş kreminin kullanımı fayda sağlayacaktır. Ani hava değişikliklerine karşı yanınızda hafif bir ceket bulundurmak da yararlı olabilir. Yağış ihtimalinin olduğu günlerde dış mekan planlarını esnek tutmak gerekir. Olası ıslak zemin koşullarına karşı dikkatli olunmalıdır.

Genel olarak, Antalya’da 25 Ekim Pazar gününün hava durumu, olumlu doğal bir atmosfer sunacak. Eğlenceli bir hafta geçirme şansı olacak. Hem yerel halk hem de ziyaretçiler için harika bir denge sağlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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