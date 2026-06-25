Antalya Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Haziran 2026 Perşembe günü, Antalya'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyu sıcaklık 23 - 24 derece arasında olacak. Nem oranı %59 civarında. Rüzgar hızı saatte 3.1 km. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için idealdir.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu biraz değişecek. Cuma günü hava sıcaklığı 23 - 24 derece civarında kalacak. Hafif yağışlı koşullar bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklık 24 - 26 derece arasında olacak. Hafif yağışlı hava şartlarının devam etmesi öngörülüyor. Pazar günü de sıcaklık 22 - 26 derece arasında tahmin ediliyor. Hafif yağışlar sürmesi bekleniyor.

Bu dönemde açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını dikkate alması faydalı olabilir. Hafif yağışlı günlerde bir şemsiye almak iyi bir fikir. Su geçirmez kıyafetler giymek de faydalı olabilir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde bol su içmek önemlidir. Hafif kıyafetler tercih etmek rahatlık sağlar.

Antalya'da 25 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu güzel olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor. Planlarınızı yaparken bu tahminleri göz önünde bulundurmalısınız. Keyifli ve rahat bir deneyim yaşamak için önlemler alabilirsiniz.