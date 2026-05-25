Antalya Hava Durumu! 25 Mayıs Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 25 Mayıs Pazartesi günü hava durumu sabah saatlerinde güneşli olacak. Ancak gün ilerledikçe, özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 16-17 derece arasında. Gece ise 8-9 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle sabah güneşli bir hava olsa da, öğleden sonra yağışa karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

26 Mayıs Salı günü Antalya'da hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 16-17 derece, gece de 8-9 derece civarında seyredecek. 27 Mayıs Çarşamba günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık gündüz 16-17 derece, gece ise 7-8 derece olacak. 28 Mayıs Perşembe günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar devam edebilir. Gündüz sıcaklık 17-18 derece olacak. Gece ise 8-9 derece civarında kalacak.

Bu dönemde Antalya'daki hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olmak gerekir. Planlarınızı yaparken esnek olun. Hava durumunu düzenli takip etmek faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafet giymek önemlidir. Ayrıca şemsiye bulundurmak da olası ıslanmalardan korunmanıza yardımcı olacaktır.