Antalya Hava Durumu! 25 Şubat Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 25 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 14 ile 16 derece arasında değişecek. Akşam ve gece saatlerinde ise sıcaklık 12 ile 14 derece arasında bir düşüş bekleniyor. Rüzgar sabah kuzeydoğu yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Öğle saatlerinde rüzgar güneybatı yönünden saatte 15 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %68, öğle %57, akşam %63 ve gece %60 civarında olacak. Basınç değerleri sabah 1001 hPa, öğle 1001 hPa, akşam 1005 hPa ve gece 1006 hPa olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak açık ve güneşli kalmaya devam edecek. 26 Şubat Perşembe gündüz sıcaklıkları 1 ile 3 derece arasında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık da 1 ile 3 derece arasında bekleniyor. 27 Şubat Cuma ise gündüz sıcaklıklar 2 ile 4 derece arasında tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları da aynı aralıkta olması öngörülüyor. 28 Şubat Cumartesi gündüz sıcaklıklar 5 ile 7 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları da 5 ile 7 derece arasında bekleniyor. Rüzgar sabah kuzeydoğu yönünden 12 kilometre hızla esecek. Öğle saatlerinde ise rüzgar güneybatı yönünden 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %68, öğle %57, akşam %63 ve gece %60 civarında kalacak. Basınç değerleri sabah 1001 hPa, öğle 1001 hPa, akşam 1005 hPa ve gece 1006 hPa olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 14 ile 16 derece arasında olacak. Bu durum yürüyüşler ve piknikler için iyi bir fırsat sunuyor. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 12 ile 14 derece arasında kalacak. Hafif bir ceketle dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Rüzgar sabah kuzeydoğu yönünden 12 kilometre hızla esecek. Öğle saatlerinde güneybatı yönünden 15 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı sabah %68, öğle %57 ve akşam %63 civarında olacak. Gece saatlerinde ise nem oranı %60 civarında tahmin ediliyor. Basınç değerleri sabah 1001 hPa, öğle 1001 hPa ve akşam 1005 hPa olarak tahmin ediliyor. Gece saatlerinde basınç 1006 hPa seviyelerine yükselebilir.