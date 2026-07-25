Antalya Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Temmuz 2026 Cumartesi. Antalya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklıkları 24-25 derece civarında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Öğle saatlerine doğru sıcaklıklar 28-29 dereceye yükselecek. Yağışların devam etmesi öngörülüyor. Akşam saatlerinde hava sıcaklıkları 26-27 derece seviyelerine düşecek. Yağışların hafiflemesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu daha sıcak ve güneşli olacak. 26 Temmuz Pazar günü sıcaklıkların 33-34 dereceye ulaşması bekleniyor. 27 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıkların 35-36 derece seviyelerinde seyredeceği öngörülüyor. 28 Temmuz Salı günü ise hava sıcaklıklarının 36-37 dereceye yükselmesi tahmin ediliyor.

Bu sıcaklıklar göz önüne alındığında dikkatli olunması önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerek. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde güneş koruyucu kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek de vücut sağlığını korumaya yardımcı olur. Ayrıca aşırı sıcakların etkisini azaltmak için hafif giysiler tercih edilmelidir.

Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde hassas grupların korunması önemlidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar dikkat etmelidir. Bu grupların serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri önerilir. Bu şekilde aşırı sıcaklardan korunmaları sağlanacaktır.

Sonuç olarak, Antalya'da 25 Temmuz Cumartesi günü hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması ve güneşli koşulların hakim olması öngörülüyor. Değişken hava koşullarına uygun şekilde hazırlıklı olmak önemlidir. Bu, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.