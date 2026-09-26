Antalya Hava Durumu! 26 Eylül Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

26 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Antalya'da hava durumu oldukça keyifli. Bugün hava sıcaklığı 20 derece civarında. Şehir, yaz mevsiminin sıcak günlerinden çıkıyor. Sonbaharın serinletici etkisi hissedilmeye başlıyor. Özellikle sabah saatlerinde hava serin. Günü güneşin sıcak ışıkları tatlı bir forma büründürüyor. Antalya'da hava genel olarak güneşli ve açık. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde yerel yağışlar oluşabilir. Özellikle akşam saatlerinde bu yağışlar kendini gösterebilir.

Bugünkü hava durumu ile birlikte Antalya'da önümüzdeki günlerde de hava durumu dikkatlice incelenmeli. Pazartesi ve Salı günleri için öngörüler sıcaklıkların 19 ile 22 derece arasında değişeceğini gösteriyor. Gün içerisinde biraz daha serin hissedileceği belirtiliyor. Bu nedenle, dışarıda zaman geçirecek olanlar için hafif bir ceket bulundurmak iyi bir fikir olabilir.

İlerleyen günlerde Antalya'da hava sıcaklıkları artış gösterebilir. Ancak genel olarak serin seyretmesi bekleniyor. Özellikle akşam saatlerinde serin havanın artacağı unutulmamalı. Dışarıdayken ihtiyaç halinde üst giysi almayı planlamak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde dışarıda olanlar için şemsiye bulundurmak da yerinde bir karar. Çünkü anlık yağışlar meydana gelebilir.

Antalya'daki günlerde açık hava etkinliklerinizi sabah saatlerine kaydırmalısınız. Güneşin sıcağından korunmanıza yardımcı olur. Ayrıca günün serin saatlerinden faydalanabilirsiniz. Deniz keyfi yapmayı planlayanlar için gün ortasında deniz suyu ısısı rahatlatıcı olacak. Ancak akşam saatlerinde rüzgar etkisiyle su soğuyabilir. Bu nedenle dikkatli olmakta fayda var.

Antalya'daki hava durumu yaz sıcaklarından eser yok. Tatilciler ve yerel halk için huzurlu bir gün sunuyor. Bugünkü hava güneşli ama serin. Önümüzdeki günlerde bu serinlik bir miktar yağışla birleşebilir. Bu durum özel önlemler almayı gerektirebilir. Doğanın keyfini çıkarırken her an hazırlıklı olmak yararınıza olacaktır.