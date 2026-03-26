Antalya Hava Durumu! 26 Mart Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

26 Mart 2026 Perşembe günü, Antalya'da hava durumu genellikle güneşli ve sıcak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 14 ile 15 derece arasında seyredecek. Rüzgar, güneydoğu yönünden hafif esmesi öngörülüyor. Zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Nem oranı gün boyunca %60 ile %70 arasında değişecek.

Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri için oldukça uygun. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için iyi bir gün. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde hava sıcaklığının düşmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde hafif bir ceket veya hırka bulundurmak iyi bir fikir. Bu şekilde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 27 Mart Cuma günü, sıcaklık 21 ile 22 derece arasında olacak. Günün genel olarak güneşli geçeceği tahmin ediliyor. 28 Mart Cumartesi günü, hava 18 ile 19 derece arasında seyredecek. Gün bulutlu geçmesi öngörülüyor. 29 Mart Pazar günü, hava sıcaklığının 17 ile 18 derece civarında olması bekleniyor. Gün yağmurlu geçecek.

29 Mart Pazar günü yağmurlu hava koşulları öngörülüyor. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya su geçirmez mont bulundurmak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarının gün içinde değişkenlik göstereceğini unutmamak gerekiyor. Kat kat giyinmek, konforunuzu artıracaktır. Gerektiğinde katları çıkarıp giyebilirsiniz.

