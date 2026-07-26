Antalya Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 26 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu oldukça güneşli. Sıcaklık gündüz saatlerinde 34-35 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları 21-22 derece arasında seyredecek. Nem oranı %33 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 16 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Pazartesi sıcaklık 36-37 dereceye yükselebilir. Salı günü ise hava sıcaklığının 39-41 dereceye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıkları 24-26 derece dolaylarında olacak. Nem oranı %33-39 arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 4-16 kilometre hızla esecek.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dikkatli olmak önemlidir. Dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmesi gerekiyor. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalı. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini en aza indirmek için klimalı ortamlarda bulunmak faydalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da önemlidir.