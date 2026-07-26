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Antalya Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 26 Temmuz 2026'da sıcak bir gün bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 34-35 derece, gece ise 21-22 derece civarında seyredecek. Nem oranı %33 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar, kuzeydoğudan saatte 16 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklık Pazartesi 36-37, Salı ise 39-41 dereceye çıkabilir. Dışarıda dikkatli olunmalı, bol su içilmeli ve güneşten korunulmalıdır.

Antalya Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Antalya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Antalya'da 26 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu oldukça güneşli. Sıcaklık gündüz saatlerinde 34-35 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları 21-22 derece arasında seyredecek. Nem oranı %33 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 16 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Pazartesi sıcaklık 36-37 dereceye yükselebilir. Salı günü ise hava sıcaklığının 39-41 dereceye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıkları 24-26 derece dolaylarında olacak. Nem oranı %33-39 arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 4-16 kilometre hızla esecek.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dikkatli olmak önemlidir. Dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmesi gerekiyor. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalı. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini en aza indirmek için klimalı ortamlarda bulunmak faydalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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