Antalya Hava Durumu! 27 Nisan Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 27 Nisan Pazartesi günü hava genellikle sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 21 derece around. Gece saatlerinde sıcaklık 18 derece civarına düşecek.

Rüzgar sabah saatlerinde kuzeybatıdan esiyor. Hızı saatte 13 kilometre olarak bekleniyor. Gündüz saatlerinde rüzgarın güneyden esmesi bekleniyor. Hızı saatte 16 kilometreye çıkacak. Nem oranı sabah saatlerinde %44 olacak. Gündüz saatlerinde %48 olarak ölçülecek. Akşam saatlerinde nem oranı %68'e yükselecek. Gece saatlerinde ise %78 civarında olacak.

Basınç değerleri sabah saatlerinde 1003 hPa olarak ölçülecek. Gündüz saatlerinde de 1003 hPa olacak. Akşam saatlerinde basınç değeri 1004 hPa olacak. Gece saatlerinde tekrar 1003 hPa seviyesine düşecek.

28 Nisan Salı günü hava sıcaklığı 24 derece civarına düşecek. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. 29 Nisan Çarşamba günü sıcaklık yine 24 derece civarında olacak. Yine hafif yağışlı bir hava beklentisi var. 30 Nisan Perşembe günü sıcaklık 23 dereceye inecek. Hafif yağışlı havanın sürmesi bekleniyor.

Bu dönemde sıcaklıklar 20-25 derece arasında olacak. Hafif yağışlı hava için dışarı çıkarken yağmurluk veya şemsiye almak faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olacağı için terletici kıyafetlerden kaçınılmalı. Bol su içmek sağlığınız açısından çok önemlidir. Rüzgar kuzeybatıdan sabahları esecek. Gündüzleri güneyden esmesi bekleniyor. Rüzgar yönüne göre kıyafet seçimi rahatlığınızı artıracaktır.