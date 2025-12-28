Antalya Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 28 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 12 - 14 derece arasında olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 7 - 9 derece arasında seyredecek. Açık bir gökyüzü hakim olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 12 - 14 dereceye yükselecek. Hava açık kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 - 12 derece olacak. Hava parçalı bulutlu olacak. Gece sıcaklık 8 - 9 derece civarında olacak. Hava az bulutlu kalacak.

Rüzgar sabah saatlerinde kuzeyden orta şiddette esilecek. Hızı 27 km/saat olacak. Öğle saatlerinde rüzgar güneydoğudan esecek. Hızı 9 km/saat civarında olacak. Akşam rüzgar kuzeyden gelecek. Hızı 11 km/saat olacak. Gece saatlerinde rüzgar yine kuzeyden esmeye devam edecek. Hızı 29 km/saat olacak.

Nem oranı sabah saatlerinde %44 olacak. Öğle saatlerinde %35 seviyesine gerileyecek. Akşam saatlerinde nem oranı %46'ya çıkacak. Gece ise %53 civarında kalacak. Basınç sabah saatlerinde 1006 hPa olacak. Öğle saatlerinde basınç 1004 hPa seviyesine düşecek. Akşam saatlerinde bu değer 1003 hPa olacak. Gece basınç yine 1003 hPa civarında kalacak.

29 Aralık Pazartesi günü sıcaklık sabah 8 - 9 derece arasında olacak. Öğle saatlerinde sıcaklığın 13 - 14 dereceye ulaşması bekleniyor. Akşam 11 - 13 derece civarında olması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık tekrar 8 - 9 dereceye gerileyecek.

Rüzgar sabah saatlerinde kuzey yönünden orta şiddette esecek. Hızı 33 km/saat civarında olacak. Öğle saatlerinde rüzgar kuzeyden 34 km/saat hızında esecek. Akşam saatlerinde rüzgar kuzeyden 24 km/saat hızında esmesi bekleniyor. Gece saatlerinde rüzgar yine kuzey yönünden 21 km/saat hızında esecek.

Nem oranı sabah saatlerinde %55 olacak. Öğle saatlerinde %36 seviyesine düşecek. Akşamda %42'ye gerilemesi bekleniyor. Gece saatlerinde nem oranı %53 civarında kalacak.

30 Aralık Salı günü hava durumu sabah saatlerinde 8 - 9 derece civarında olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 13 - 14 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 11 - 13 derece arasında kalacak. Gece saatleri ise 8 - 9 derece civarında olacak.

Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek. Hızı sabah saatlerinde 33 km/saat olacak. Öğle saatlerinde rüzgarın hızı 34 km/saat'ye yükselecek. Akşamda rüzgar 24 km/saat hızında esecek. Gece saatlerinde rüzgar 21 km/saat hızında esmeye devam edecek.

Nem oranı sabah %55, öğle %36, akşam %42 ve gece %53 civarında olacak. 31 Aralık Çarşamba günü hava durumu da benzer olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 8 - 9 derece olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 13 - 14 derece arasında kalacak. Akşam saatlerinde 11 - 13 derece arasında olması bekleniyor. Gece saatlerinde tekrar 8 - 9 dereceye gerileyecek.

Rüzgar sabah saatlerinde kuzeyden orta şiddette esecek. Hızı 33 km/saat olacak. Öğle saatlerinde rüzgar 34 km/saat hızında esecek. Akşam rüzgar 24 km/saat hıza ulaşacak. Gece rüzgar 21 km/saat hızında esmeye devam edecek.

Nem oranı sabah saatlerinde %55 olacak. Öğle saatlerinde %36'ya düşecek. Akşamda %42 nem olacak. Gece saatlerinde yine %53 civarında kalacak. Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 8 - 14 derece arasında değişecek. Hava açık kalacak. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek.

Nem oranı %35 - %55 arasında değişecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olacak. Sabah ve akşam saatlerinde biraz serin olmasına dikkat edilmesi gerekecek. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar orta şiddette olacağı için uygun kıyafetler tercih edilebilir.