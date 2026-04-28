Antalya Hava Durumu! 28 Nisan Salı Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 28 Nisan 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Gündüz sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık ise 18 ile 20 derece civarında seyredecek. Rüzgar batı yönünden saatte 11 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %75, gündüz %57, akşam %62 ve gece ise %60 olacak. Gün doğumu 06:06, gün batımı ise 19:42'de gerçekleşecek.

Bugün Antalya'da hava genel olarak sıcak ve güneşli olacak. Gündüz ortalama sıcaklık 20 derece, gece sıcaklığı ise 8 derece civarında seyredecek. Rüzgar hızı ortalama 10 kilometreye kadar çıkacak. Nem oranının %63 civarında olması bekleniyor. Gün doğumu yine 06:06, gün batımı ise 19:42'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu açık ve güneşli kalacak. 29 Nisan Çarşamba günü gündüz sıcaklığının 21 ile 23 derece arasında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 9 ile 10 derece arasında olacak. 30 Nisan Perşembe günü benzer hava koşulları devam edecek. 1 ve 2 Mayıs tarihlerinde hafif yağmur olasılığı bulunuyor.

Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun hava koşulları mevcut. 1 ve 2 Mayıs'ta hafif yağmur beklendiğinden, dışarı çıkarken yanınıza hafif yağmurluk veya şemsiye almanız faydalı olabilir. Diğer günlerde açık hava etkinlikleri için hava durumu uygundur.