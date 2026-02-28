HABER

Antalya Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 28 Şubat Cumartesi günü hava durumu güneşli ve ılımandır. Sabah sıcaklığı 10 derece civarındadır. Gün içerisinde sıcaklık 12 dereceye yükselebilirken, akşam 11 dereceye düşecektir. Gece ise parçalı bulutlu bir hava beklenmektedir. Rüzgar kuzeyden saatte 6 kilometre hızla esmektedir. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek, 2 ve 3 Mart'ta gök gürültülü sağanak yağışlar görülmesi beklenmektedir. Dışarı çıkarken hazırlıklı olunmalıdır.

Zeynel Eren Ölüç

Antalya'da 28 Şubat Cumartesi günü hava durumu güneşli ve ılımandır. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece civarındadır. Az bulutlu bir gökyüzü hakimdir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12 dereceye yükseliyor. Hava açık kalmaya devam etmektedir. Akşam saatlerinde sıcaklık 11 dereceye düşmektedir. Parçalı bulutlu bir hava beklenmektedir. Gece saatlerinde sıcaklık yine 11 derece civarında kalıyor. Hava parçalı bulutludur. Rüzgar kuzey yönünden saatte 6 kilometre hızla esmektedir. Antalya'daki hava durumu açık hava etkinlikleri için uygundur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecektir. 1 Mart Pazar günü hava sıcaklığı 15 derece civarında olacaktır. Hava parçalı bulutlu olacaktır. 2 Mart Pazartesi günü sıcaklık 15 dereceye ulaşacak. Hava gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. 3 Mart Salı günü sıcaklık 15 derece civarında kalacaktır. Hava yine gök gürültülü sağanak yağışlı olacaktır. 4 Mart Çarşamba günü sıcaklık 16 dereceye yükselecektir. Hava parçalı bulutlu kalacaktır.

Özellikle 2 ve 3 Mart tarihlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacaktır. Bu nedenle dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek de önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızda yarar vardır.

Genel olarak Antalya'da önümüzdeki günlerin hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun olacaktır. Ancak 2 ve 3 Mart tarihlerinde yağışlı koşullara karşı dikkatli olmanız önemlidir.

