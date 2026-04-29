Antalya Hava Durumu! 29 Nisan Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Nisan 2026 Çarşamba günü, Antalya'da hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklığı 17 - 20 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı ise 6 - 9 derece civarında bekleniyor. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı %57 ile %78 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu farklılık gösterecek. 30 Nisan Perşembe günü, yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 15 - 18 derece olacak. Gece sıcaklıkları 3 - 6 derece civarında kalacak. 1 Mayıs Cuma günü de kısa süreli sağanak yağışlar öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 13 - 16 derece arasında değişecek. Gece ise 4 - 7 derece olacağı tahmin ediliyor. 2 Mayıs Cumartesi günü de sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 8 - 11 derece, gece sıcaklıkları ise 0 - 3 derece olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişimlere hazır olmak önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak faydalıdır. Yağışlar zeminleri kayganlaştırabilir. Bu nedenle yürürken dikkat etmeli ve uygun ayakkabı seçmelisiniz. Sıcaklıkların 13 - 18 derece arasında olması, hafif ve rahat kıyafetlerin giyilmesini gerektiriyor. Güneş ışığından faydalanmak için güneş koruyucu kullanarak cildinizi korumalısınız.

Antalya'da hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini takip etmeniz önemlidir. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.