Antalya Hava Durumu! 30 Aralık Salı Antalya hava durumu nasıl?

30 Aralık 2025 tarihinde Antalya'da hava durumu ılıman ve açık olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 5 derece civarında hissedilecek ve gündüz 12 dereceye yükselebilecek. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 dereceye düşer ve gece 7 derece olacak. 31 Aralık'ta gündüz sıcaklığının 1 derece, gece ise -5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Sağlık için kalın giysiler giymek ve bol su içmek önemlidir.

Ufuk Dağ

Antalya'da 30 Aralık 2025 Salı günü, hava durumu ılıman ve açık olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 5 derece civarında olacak. Hava açık ve hissedilen sıcaklık -1 derece olarak tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12 dereceye yükselecek. Hava açık ve hissedilen sıcaklık 6 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 dereceye düşecek. Hava az bulutlu ve hissedilen sıcaklık 6 derece olarak bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 7 dereceye gerileyecek. Hava az bulutlu ve hissedilen sıcaklık 3 derece olacak.

Rüzgar sabah saatlerinde kuzey yönünden saatte 16 kilometre hızla esecek. Gündüz saatlerinde doğu yönünden saatte 17 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 11 kilometre hızla esecek. Gece saatlerinde ise kuzey yönünden saatte 12 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı sabah saatlerinde %53 olacak. Gündüz saatlerinde nem oranı %36 civarında tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde nem oranı %57, gece saatlerinde ise %62 civarında bekleniyor.

Basınç değerleri sabah saatlerinde 1010 hPa olacak. Gündüz saatlerinde basınç 1009 hPa, akşam saatlerinde 1008 hPa olarak tahmin ediliyor. Gece saatlerinde basınç da 1008 hPa olacak. Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu ılıman ve açık kalmaya devam edecek. 31 Aralık Çarşamba günü, gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 1 derece civarında olması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık -5 dereceye düşebilir.

1 Ocak Perşembe günü, gündüz saatlerinde hava sıcaklığının -3 derece civarında olması tahmin ediliyor. Gece saatlerinde sıcaklığın -9 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Rüzgarın da artması ile özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önemlidir. Soğuk algınlığı ve diğer sağlık sorunlarından korunmak açısından dikkat edilmelidir.

Rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Bu nedenle rüzgarlık veya mont gibi rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Gündüz saatlerinde güneşli ve açık hava koşulları hakim olacak. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da önemlidir. Bol su içmek sağlığınız için faydalı bir alışkanlıktır.

