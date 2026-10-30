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Antalya Hava Durumu! 30 Ekim Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 30 Ekim Cuma 2026'da güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıkları 20 derece civarında seyredecek. Sabah hafif bir serinlik hissedilse de, öğle saatleriyle birlikte sıcaklık artışı yaşanacak. Bu mevsim geçişleri, plajda vakit geçirme ve doğanın tadını çıkarma imkanı sunuyor. Güneş kremi kullanmayı unutmamak, sıcak hava koşullarında sağlığı korumak için önemli.

Antalya Hava Durumu! 30 Ekim Cuma Antalya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Antalya'nın 30 Ekim Cuma 2026 tarihindeki hava durumu güneşli olacak. Şehirde hava sıcaklığı 20 derece civarında seyredecek. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik yaşanacak. Ancak öğle saatlerinde sıcaklık artacak. Antalya'nın bereketli coğrafyası, bu mevsim geçişlerini keyifli kılıyor. Güneşin tadını çıkarmak için ideal bir gün.

Bugünkü hava merak edenler için Antalya, güneş ışıklarıyla dolacak. Hava açık olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için harika bir fırsat sunulacak. Plajda yürüyüş yapmak için uygun bir gün. Antalyalılar bu mevsimi sever. Yerli ve yabancı turistler de bu güzel havadan yararlanmak istiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Sıcaklık genel olarak 19 ile 22 derece arasında değişecek. Açık ve güneşli günler olacak. Ancak bazı günlerde hafif bulutlu hava koşulları da görülebilir. Bu durumda bile dışarıda vakit geçirilebilir.

Bu güzel havalarda dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Güneşin etkisi arttığı için güneş kremi kullanmalısınız. Hava durumu dış mekan etkinliklerine olanak tanıyor. Bu nedenle su kaybına dikkat edilmeli ve bol sıvı tüketilmelidir. Beklenmedik hava değişiklikleri için yanınıza hafif bir üst almak faydalı olabilir.

Antalya'nın 30 Ekim Cuma 2026 tarihli hava durumu, keyifli bir gün sunuyor. Güneşli atmosfer ve ılıman sıcaklıklar, dışarıda vakit geçirenler için güzel bir fırsat. Bu güzel şehrin doğal güzelliklerini daha yakından tanıma imkanı sağlayacak. İyi günler dileriz!

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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