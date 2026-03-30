Antalya Hava Durumu! 30 Mart Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 30 Mart Pazartesi günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece civarında. Gece ise sıcaklık 10 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek. Antalya'da bugün hava, güneşli ve ılıman bir gün olacak şekilde özetlenebilir.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 31 Mart Salı günü yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı görülecek. Sıcaklıklar gündüz 20 derece civarında, gece ise 10 derece civarında olacak. 1 Nisan Çarşamba günü, yağmur geçişleri görülebilir. Gündüz sıcaklık 20 derece civarında, gece ise 10 derece civarında olacak. 2 Nisan Perşembe günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık gündüz 20 derece civarında, gece ise 10 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. 1 Nisan Çarşamba günü yağmur geçişleri olabileceğinden, dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olabilir. Antalya'da önümüzdeki günlerde hava durumu, açık ve güneşli günlerin ağırlıklı olacağı bir seyir izleyecek. Hafif rüzgarlı ve ılıman sıcaklıklar hakim olacak.