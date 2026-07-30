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Antalya Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 30 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 28-30 derece arasında seyredecek. Gece ise 16-18 derece olacak. Rüzgar hafif esecek, nem oranı yüksek kalacak. 31 Temmuz’da sıcaklık 27-29, 1 Ağustos’ta ise 28-30 dereceyi bulacak. Bu sıcak hava koşullarında dışarıda dikkatli olunması ve bol su tüketilmesi önemli. Güneşten korunmak için uygun kıyafetler seçilmeli.

Antalya Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Antalya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Antalya'da, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28-30 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise 16-18 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranının yüksek olması bekleniyor. Dolayısıyla, Antalya'da bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 31 Temmuz Cuma günü, hava sıcaklığı 27-29 derece civarında olacak. 1 Ağustos Cumartesi günü ise hava 28-30 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esmeye devam edecek. Nem oranı yüksek kalacak. Bu nedenle, Antalya'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalı. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkanlar temkinli olmalıdır. Bol su tüketimi önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler seçilmelidir. Güneş koruyucu ürünlerin kullanımı da tavsiye edilmektedir. Ayrıca, yüksek sıcaklıkların etkisini azaltmak için serin ve gölge alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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