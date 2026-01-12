HABER

Antalya-Konya kara yolunda kar etkisini artırdı

Antalya genelinde ve ilçelerinde dün etkili olan fırtınalı sağanak yağmur, kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığının yer yer 25 ila 30 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Kar yağışının dün saat 15.00 sıralarında Akseki’nin Yarpuz Mahallesi yakınlarında bulunan Battıçıktı mevkiinde başladığı, yağışın kısa sürede Yarpuz Mahallesi’ne kadar indiği öğrenildi. Yaklaşık 15 ila 20 kilometrelik güzergâh boyunca etkisini sürdüren kar yağışı, sabah saatlerinde yoğunluğunu artırarak Konya’nın Seydişehir ilçesine kadar ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesinin düştüğü belirtildi.
Kar yağışının başlamasıyla birlikte Karayolları Alacabel Karla Mücadele Ekipleri, çok sayıda iş makinesiyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Ekiplerin, yağışın ilk anından itibaren gece boyunca yolu trafiğe açık tutmak için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi. Bir yandan kar küreme çalışmaları yapılırken, diğer yandan buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürüldü.
Yetkililer, şu ana kadar yolda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, güzergâhın açık tutulması için çalışmaların çok sayıda iş makinesiyle devam ettiğini bildirdi.
Karayolları ve Akseki Bölge Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak, güzergâhı kullanacak vatandaşların araçlarında mutlaka zincir bulundurmalarını istedi.
Yetkililer, kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini daha da artırmasının beklendiğini kaydetti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

