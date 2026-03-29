Antalya-Konya karayolunda kar etkisini sürdürüyor

Akseki ilçesine bağlı Yarpuz Mahallesi’nden itibaren sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde 15 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları Alacabel ekipleri, kar yağışının başlamasıyla birlikte kar küreme çalışmalarına başlayarak yolun ulaşıma açık kalması için çalışma yürütüyor. Kar yağışının Yarpuz Mahallesi’nden başlayıp Seydişehir kaçış rampalarına kadar yaklaşık 30-35 kilometrelik alanda etkili olduğu bildirildi. Yetkililer, güzergâhı kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.



