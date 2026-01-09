HABER

Antalya-Konya karayolunda kar yağışı etkili olmaya başladı

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunun 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yüksek kesimlerde havanın eksi derecelere düşmesiyle birlikte yağmur, yerini kara bıraktı.

Antalya genelinde dün etkili olan sağanak yağış, gece saat 23.40 sıralarında itibaren özellikle Toroslar’ın yüksek kesimlerinde kara dönüştü. Akseki ilçesi Yarpuz Mahallesi’nden itibaren Seydişehir yönüne yaklaşık 20 kilometrelik alanda etkili olan yağışla birlikte karayolları ekipleri Alacabel bölgesinde alarma geçti. Çok sayıda iş makinesiyle sahaya çıkan ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Yer yer kar kalınlığının 5 ila 10 santimetreye ulaştığı bölgede vatandaşlar zincirsiz yola çıkmamaları, hızlarını düşürmeleri ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
antalya
