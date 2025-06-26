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Antalya plajlarında şaşkına çeviren tarife! Hem mesai ile çalışıyor hem de euro ödeniyor: "Turistlere ayrı Türklere ayrı fiyat"

Antalya Kaleiçi Yat Limanı'nda daha önce 1000 TL'lik şezlong fiyatıyla gündeme gelen ve Antalya Valiliği'nin devreye girmesiyle 500 TL'ye düşürülmesinin ardından sosyal medyada bu defa tuvalet ücreti gündeme geldi. Plajın hemen yanındaki tuvaletlerde kullanım ücreti 1 Euro olarak belirlenirken, Türk vatandaşları 30 TL, yabancı turistler ise 1 Euro ödeme yapıyor. Mesai saatleri ise 08.00-22.00 olarak belirlendi.

Antalya plajlarında şaşkına çeviren tarife! Hem mesai ile çalışıyor hem de euro ödeniyor: "Turistlere ayrı Türklere ayrı fiyat"
Begüm Özkaynak

Antalya'nın tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan Mermerli Plajı, tadilat sürecinin ardından yeniden hizmet vermeye başladı. Ancak plaj işletmesine ait; yakın noktada bulunan tuvaletlerde uygulanan farklı ücretlendirme, dikkat çekti.

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Duvara asılan tabelada kullanım bedeli "1 Euro" şeklinde yer alırken, fiili uygulamada Türk vatandaşlarından 30 TL, yabancı turistlerden ise 1 Euro alındığı görüldü.Tuvaletin hizmet verdiği saatler ise 08.00 -22.00 olarak belirlendi.

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"ÜCRETSİZ OLMALIYDI"

Tuvalet ücretlerini değerlendiren vatandaşlardan Merve Mavi, "En azından biraz daha fazla indirim yapabilirler ya da ücretsiz olabilir. Çünkü plaj halka ait. Bir de çok buldum açıkçası. Çok gereksiz. Turistlere ayrı, Türklere ayrı fiyat, o da olmamış. Ücretsiz de hizmet verilebilir. Ücretsiz hizmet verilse daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

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PLAJDA FİYATLAR DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Kurban Bayramı tatilinde hizmete açılan Mermerli Plajı'nda kişi başı 1000 TL giriş ücreti, kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Sosyal medyaya yansıyan fişlerde iki kişilik giriş ücretinin toplam 2 bin TL olduğu görülmüştü. Tadilat sebebiyle kısa süre kapalı kalan plajda Antalya Valiliği'nin devreye girmesiyle birlikte şezlong kira bedeli 500 TL olarak sabitlendi.

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"HALKA AÇIK OLACAK, YILLIK 15 MİLYON TL GELİR SAĞLANDI"

Antalya Valiliği, Mermerli Plajı ve çevresine ilişkin çalışmaları detaylandırdığı açıklamasında, plajın yıllık 15 milyon TL + KDV bedelle kiraya verildiğini ve protokolde "halka açık bir işletme olacağı" şartının kayıt altına alındığını belirtmişti. Açıklamada, restorasyon ve çevre düzenlemesi için toplam 64,7 milyon TL harcandığı da ifade edilmişti.

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