Antalya’da 1 kilo 380 gram kokain ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Antalya’nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 380 gram kokain ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Aksu ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Şüpheliler A.G. ve E.Ş.’nin kullandıkları araçta yapılan aramada 1 kilo 380 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır