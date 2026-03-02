HABER

Antalya’da 1 kilo 380 gram kokain ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Antalya’nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 380 gram kokain ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Aksu ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.Şüpheliler A.G.

Antalya’nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 380 gram kokain ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Aksu ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Şüpheliler A.G. ve E.Ş.’nin kullandıkları araçta yapılan aramada 1 kilo 380 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA

