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Antalya'da 3 ilçede orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yakın! Evler tahliye edildi

Antalya’nı Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde orman yangını çıktı. Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde yangının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle evler tahliye edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, karadan ve havadan alevlere müdahale ediyor.

Antalya'da 3 ilçede orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yakın! Evler tahliye edildi

Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın olan bölgede ekipler yangına müdahale ediyor.

Antalya da 3 ilçede orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yakın! Evler tahliye edildi 1

Antalya da 3 ilçede orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yakın! Evler tahliye edildi 2

Antalya da 3 ilçede orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yakın! Evler tahliye edildi 3

Aynı saatlerde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde de yangın çıktı. Geçen haftalarda da yangın çıkan bu noktada büyüyen alevlere karadan ve havadan müdahale başladı.

Antalya da 3 ilçede orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yakın! Evler tahliye edildi 4

Bir yangın da Manavgat'ta Güzelyalı Mahallesi'nde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle başladı.

Antalya da 3 ilçede orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yakın! Evler tahliye edildi 5

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya orman yangını
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