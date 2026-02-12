Antalya’da 281 adet tarihi eser ele geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi’nde ikamet eden A.İ.’nin elinde tarihi eser bulunduğu yönündeki istihbari bilgiler üzerine çalışma başlattı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüphelinin üzerinde yapılan aramada 207 sikke, 7 gök taşı, 5 kolye ucu, 3 yüzük, 9 küpe, 1 gözyaşı şişesi ve 49 muhtelif tarihi eser olmak üzere toplam 281 parça tarihi eser ele geçirildi. Şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır