Antalya’da 4 milyon çiçek toprakla buluşuyor

Antalya’da 4 milyon çiçek toprakla buluşuyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında da kentin silüetini renklendirmek için mevsimlik çiçek dikim çalışmalarını sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, belediyeye ait Hurma Bitki Üretim seralarında özenle yetiştirilen menekşe, aslanağzı, alisyum, süs lahanası, bellis, calendula, iri petunya ve Çin karanfili gibi kışlık çiçeklerden oluşan yaklaşık 4 milyon fidanı toprakla buluşturmaya başladı.

Kaleiçi, Antalyaspor Kavşağı ve Şarampol Caddesi başta olmak üzere şehrin merkez noktalarında yürütülen dikim çalışmalarıyla, kışın gri havası yerini renkli ve canlı bir şehir manzarasına bırakıyor. Refüjler, kavşaklar, parklar ve yeşil alanlar renk renk çiçeklerle donatılırken, kent estetiği ise yıl boyu sağlanmış olacak.

ÇİÇEKLER BÜYÜKŞEHİR SERASINDAN

Kışlık çiçeklerin üretimi ise şehir estetiğini 12 aya yaymak ve maliyetleri azaltmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi’ne ait seralarda titizlikle gerçekleştiriliyor. Böylece kendi çiçeğini üreten, sürdürülebilir ve çevre dostu bir belediyecilik anlayışı güçlendirilirken, doğal kaynakların verimli kullanımı da destekleniyor.

Kaynak: İHA

