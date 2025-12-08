HABER

Antalya’da 40 bin TL karşılığı silahlı saldırıya 2 tutuklama

Antalya’da 1 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2’si tutuklandı. Şüphelilerden birinin, saldırıyı gerçekleştirmeleri için, 2 şüpheliye 40 bin TL verdiğini belirlenirken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde 23 Kasım 2025 tarihinde A.H.K.’nin tanımadığı bir kişi tarafından ateşli silahla yaralanmasına ilişkin yürütülen çalışmalarda olaya karışan şüphelileri kısa sürede tespit etti.
Yapılan kapsamlı kamera incelemeleri ve saha çalışmalarında, saldırının E.A. isimli şahsın azmettirmesiyle gerçekleştirildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında; E.A., S.Ö., D.K., D.Ş., Y.K., S.K. ve T.G.’nin olaya karıştığı, D.K., S.Ö. ve D.Ş.’nin İstanbul’dan gelen Y.K., S.K. ile T.G.’ye kiralık araç temin ettiği tespit edildi. Ekipler ayrıca, E.A.’nın saldırıyı gerçekleştirmeleri için 2 şüpheliye 40 bin TL verdiğini belirledi.

Şüpheliler farklı illerde yakalandı
Olayla ilişkisi bulunan 3 şüpheli Sakarya’da, diğer şüpheliler ise Antalya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

