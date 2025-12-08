HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Antalya’da 4,9 büyüklüğünde deprem

Antalya’nın Serik ilçesinde 4,9 şiddetinde deprem meydana geldi.

Antalya’da 4,9 büyüklüğünde deprem

Antalya’nın Serik ilçesinde 4,9 şiddetinde deprem meydana geldi. Antalya Valiliğinden gelen ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığı, saha taramalarının sürdüğü bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 13.21’de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 28.25 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, şehir merkezi ve diğer ilçelerde de hafif şekilde hissedilirken bazı vatandaşlar sokaklara çıktı.

Antalya’da 4,9 büyüklüğünde deprem 1

Depremin hissedildiği ilçeler arasındaki Alanya’da sokağa çıkan vatandaşlar, tedbir amaçlı dışarıya çıktıklarını ifade etti.

Antalya Valiliği gelen ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını, saha taramalarının sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ordu’da denize atlayan kadını itfaiye kurtardıOrdu’da denize atlayan kadını itfaiye kurtardı
Ortaca’da trafik kazası: 1 yaralıOrtaca’da trafik kazası: 1 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.