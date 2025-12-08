Antalya’da 4,9 büyüklüğünde deprem

Antalya’nın Serik ilçesinde 4,9 şiddetinde deprem meydana geldi. Antalya Valiliğinden gelen ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığı, saha taramalarının sürdüğü bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 13.21’de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 28.25 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, şehir merkezi ve diğer ilçelerde de hafif şekilde hissedilirken bazı vatandaşlar sokaklara çıktı.

Depremin hissedildiği ilçeler arasındaki Alanya’da sokağa çıkan vatandaşlar, tedbir amaçlı dışarıya çıktıklarını ifade etti.

Antalya Valiliği gelen ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını, saha taramalarının sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: İHA