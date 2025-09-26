HABER

Antalya’da apartman dairesinde yangın: 1 yaralı

Antalya’da 5 katlı bir binanın 4. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırılırken, yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 40. Sokak’ta meydana geldi. 5 katlı apartmanın 4. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde bulunan kadın ve çocukların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen kadın Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Alt katta oturan Faruk Demir, yaşanan korku dolu anları anlatarak, "Bir üst katımda yangın olduğunu duydum. İtfaiye ve polis ekipleri geldi. Bir can kaybı yok. Üst katımda oturan kadın yaralı ve saçlarının yandığını duydum. İki oğlu var, fakat onların hayati tehlikesi yok. 30 senedir bu binada oturuyorum, onlar da 3 yıldır kiracı" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Doğukan Işık ise, "Birden duman yükseldiğini gördüm, yoğun bir koku burnuma geldi. Aşağı indiğimde itfaiyelerin geldiğini gördüm" dedi.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
