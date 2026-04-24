Antalya’da apartman dairesindeki yangın korkuttu: 5 kişi tedbir amaçlı hastaneye götürüldü

Antalya’da öğrencilerin kaldığı bir apartman dairesinin bir odasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Dumandan hafif etkilenen 5 kişi kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

Yangın, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi Ulusoy Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çoğunluğu üniversite öğrencilerinin ikamet ettiği öğrenilen dairenin bir odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevleri diğer odalara ve üst katlara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın sonucunda evin bir odasında maddi hasar meydana geldi.

Yoğun duman nedeniyle bina içerisinde bulunan ve dışarı çıkmakta güçlük çeken bir vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araç yardımıyla güvenli bir şekilde tahliye edildi. Daire içerisinde bulunan ve dumandan hafif şekilde etkilendiği belirtilen 5 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Hastaneye sevk edilenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, itfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.



