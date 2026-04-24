HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Antalya’da apartman dairesindeki yangın korkuttu: 5 kişi tedbir amaçlı hastaneye götürüldü

Antalya’da öğrencilerin kaldığı bir apartman dairesinin bir odasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Dumandan hafif etkilenen 5 kişi kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

Yangın, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi Ulusoy Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çoğunluğu üniversite öğrencilerinin ikamet ettiği öğrenilen dairenin bir odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevleri diğer odalara ve üst katlara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın sonucunda evin bir odasında maddi hasar meydana geldi.

Yoğun duman nedeniyle bina içerisinde bulunan ve dışarı çıkmakta güçlük çeken bir vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araç yardımıyla güvenli bir şekilde tahliye edildi. Daire içerisinde bulunan ve dumandan hafif şekilde etkilendiği belirtilen 5 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Hastaneye sevk edilenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, itfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.