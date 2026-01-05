HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Antalya’da bıçaklanarak öldürülen anne ve kızının cenazeleri Ankara’ya götürüldü

Antalya’da güvenlik görevlisi Zübeyir C. tarafından bıçakla katledilen anne ve 7 yaşındaki kızının cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Ankara’ya götürüldü.

Antalya’da bıçaklanarak öldürülen anne ve kızının cenazeleri Ankara’ya götürüldü

Antalya’nın Serik ilçesinde güvenlik görevlisi Zübeyir C. (43) tarafından öldürülen anne Songül C. (41) ile 7 yaşındaki kızı Sena C’nin cenazesi işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Talihsiz anne ve kızın cenazeleri toprağa verilmek üzere Ankara’ya götürüldü. Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan cenazelerin teslim alınması sırasında Songül C’nin yakınlarının üzüntüden ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Cenaze aracı ile Ankara’ya götürülen cenazelerin Şereflikoçhisar’da toprağa verileceği öğrenildi. Ailenin 3 yıl önce Ankara’dan Serik ilçesine taşındığı ve Zübeyir C’nin Ankara’da çalıştığı şirketin Belek Turizm Merkezi’nde bulunan otelinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladığı öğrenildi.

Antalya’da bıçaklanarak öldürülen anne ve kızının cenazeleri Ankara’ya götürüldü 1

Antalya’da bıçaklanarak öldürülen anne ve kızının cenazeleri Ankara’ya götürüldü 2

Antalya’da bıçaklanarak öldürülen anne ve kızının cenazeleri Ankara’ya götürüldü 3Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de sıcaklık eksi 17 dereceye düştü! Baraj gölü donduKayseri'de sıcaklık eksi 17 dereceye düştü! Baraj gölü dondu
Saçınızı yapay zekaya emanet eder miydiniz? Saçınızı yapay zekaya emanet eder miydiniz?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.