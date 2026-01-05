Antalya’da bıçaklanarak öldürülen anne ve kızının cenazeleri Ankara’ya götürüldü

Antalya’nın Serik ilçesinde güvenlik görevlisi Zübeyir C. (43) tarafından öldürülen anne Songül C. (41) ile 7 yaşındaki kızı Sena C’nin cenazesi işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Talihsiz anne ve kızın cenazeleri toprağa verilmek üzere Ankara’ya götürüldü. Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan cenazelerin teslim alınması sırasında Songül C’nin yakınlarının üzüntüden ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Cenaze aracı ile Ankara’ya götürülen cenazelerin Şereflikoçhisar’da toprağa verileceği öğrenildi. Ailenin 3 yıl önce Ankara’dan Serik ilçesine taşındığı ve Zübeyir C’nin Ankara’da çalıştığı şirketin Belek Turizm Merkezi’nde bulunan otelinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladığı öğrenildi.

Kaynak: İHA