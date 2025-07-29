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Antalya’da caretta caretta yuvaları zarar gördü

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde caretta caretta yuvalarının köpekler, araçlar ve atlar nedeniyle zarar gördüğü belirlendi. Koruma altındaki yuvalara yönelik duyarsızlık çevrecilerden tepki gördü.

Antalya’da caretta caretta yuvaları zarar gördü

Geçtiğimiz haftalarda Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi (AKUB) ile çevreci öğretmen Güldane Şahin’in öncülüğünde Koru, Selinus ve Kahyalar sahillerinde tespit edilen caretta caretta yuvaları koruma altına alınmıştı. Kahyalar Sahili’nde caretta caretta yuvalarına yönelik kontrollerde, koruma altındaki bazı yuvaların sahipsiz köpekler tarafından kazıldığı, üzerinden araç geçtiği ve alanda at ayak izlerine rastlandığı tespit edildi. Yavruların güvenle denize ulaşması için sürdürülen gönüllü çalışmalar devam ederken, sahilde meydana gelen tahribat çevrecileri harekete geçirdi. Durumu görüntüleyen çevre gönüllüleri, zarar gören alanlarda buldukları çok sayıda caretta caretta yavrusunu ise kurtararak denize ulaştırdı.
AKUB görevlisi Şeyma Demiryürek, sahilde yaptıkları kontroller sırasında bazı yuvaların tahrip edildiğini, özellikle köpeklerin yuvaları eşelediğine bizzat şahit olduklarını ifade etti. Demiryürek, "Bu dönemde hem insan etkisi hem de sahipsiz hayvanlar nedeniyle ciddi zararlar yaşanıyor" dedi.
Caretta carettaların 1 Mayıs-15 Ağustos tarihleri arasında yumurta bıraktığını, haziran ile eylül ayları arasında ise yavruların yumurtadan çıkarak denize ulaştığını hatırlatan Demiryürek, bu hassas süreçte daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı. "Lütfen arabayla sahile girmeyin, yuvalara ve yavrulara zarar vermeyin. Eğer koruyamıyorsanız, en azından zarar vermeyin. Doğamızı ve nesli tükenme tehlikesi altındaki canlıları birlikte koruyalım" diyen Demiryürek, tüm vatandaşları sahillerde duyarlı olmaya davet etti. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Caretta Caretta
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