Antalya’da çöp kamyonuna çarpan araç takla attı: 3 yaralı

Kaza, Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ali G. idaresindeki otomobil, Kaş istikametinden Seydikemer istikametine ilerleyen çöp kamyonuna arkadan çarparak takla attı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki Canan G. ve Çınar G. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Kaş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır