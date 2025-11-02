HABER

Antalya’da dağlık alanda mahsur kalan Ukraynalı kadın kurtarıldı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde ayağından yaralanarak dağlık alanda mahsur kalan yabancı uyruklu kadın AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya’da dağlık alanda mahsur kalan Ukraynalı kadın kurtarıldı

Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Ukrayna vatandaşı Liumydla V. (54) dağlık alanda yürüyüş yaptığı sırada ayağından yaralandı. Geri dönmekte zorlanan kadın 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Liumydla V.’nin belirttiği konuma gelen ekipler ilk kontrollerinin ardından Ukraynalı kadını sedye ile bulunduğu yerden ambulansa taşıdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Liumydla V. tedavisi için ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

